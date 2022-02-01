Вирусную онлайн-игру Wordle продали за семизначную сумму

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Американская газета New York Times объявила о покупке популярной онлайн-игры Wordle, пишет УНН со ссылкой на BBC Україна.

Детали

Сумму сделки не раскрывают. В издании сказали лишь, что речь идет о семизначной сумме.

Автор игры, программист Джош Уордл сообщил, что работает над переносом игры со своего сайта PowerLanguage на сайт газеты.

В New York Times рассказали, что сначала после "переезда" игры на сайт издания она будет бесплатной для новых и "старых" игроков. По словам Уордла, он доволен, что покупателем стала именно New York Times.

В Wordle можно играть только раз в день. Задача игрока - угадать слово из пяти букв. Каждый день это новое слово, одинаковое для всех пользователей в мире: то есть, пользователи игры со всего мира угадывают одно слово. Каждый игрок имеет шесть попыток, чтобы угадать "слово дня".

Доступ к материалам New York Times, и к играм в частности, уже более десяти лет является платным.

Дополнение

Онлайн-игра стала доступна для пользователей в октябре прошлого года и за несколько месяцев стремительно набрала популярность. Если еще в начале ноября количество пользователей Wordle не превышало сотни, то уже в середине ноября в нее играли более 300 тысяч человек. Сейчас аудитория игры составляет несколько миллионов и продолжает быстро расти.