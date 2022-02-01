Рада создала ВСК для выяснения обстоятельств временной оккупации Крыма

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Народные депутаты создали временную следственную комиссию Верховной Рады Украины по вопросам расследования фактов, способствовавших временной оккупации Автономной Республики Крым". Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВР.

Цитата

“Принято Постановление “Об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования фактов, которые способствовали временной оккупации Автономной Республики Крым”, — говорится в сообщении.

Детали

Основными задачами Временной следственной комиссии определено:

· Проведение проверки сведений относительно фактов содействия должностными лицами органов государственной власти и органов местного самоуправления Украины в Российской Федерации в временной оккупации Автономной Республики Крым в 2013-2014 годах;

· Сбор информации и получение объяснений от лиц, а также от предприятий, учреждений, организаций, центральных и местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления и их должностных лиц, привлеченных к осуществлению деятельности, которая связана с кругом вопросов, для расследования которых образовано Временную следственную комиссию.

Постановлением определено, что количественный состав Временной следственной комиссии составляет десять народных депутатов Украины.

Дополнение

Государственное бюро расследований установило истинные причины и условия, способствовавшие развалу Вооруженных Сил и аннексии Крымского полуострова со стороны РФ. Так, среди совершенных преступлений, которые привели к оккупации Крыма, есть преступное сокращение ВСУ, а также уничтожение систем противовоздушной обороны Крыма.

Напомним, Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Данную аннексию осуждает Украина и большинство стран мира. Кроме того, со времен незаконной аннексии полуострова к РФ политическим притеснениям подвергаются крымские татары.

Позднее Верховная Рада официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.

Вскоре после аннексии Крыма на Донбассе начался вооруженный конфликт. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков.