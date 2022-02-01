Джонсон созвонится с Путиным после визита в Украину

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Телефонный разговор премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с президентом России Владимиром Путиным состоится днем в среду, 2 февраля. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на пресс-секретаря главы британского правительства, пишет УНН.

Детали

Как сообщили, вместо того, чтобы провести запланированный телефонный разговор с Путиным 31 января, Джонсон был в палате общин с реакцией на доклад о ситуации с вечеринкой на Даунинг-стрит, которая нарушает карантин.

Ранее сегодня в Кремле заявили, что Владимир Путин вряд ли проведет телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном 1 февраля.

"Сегодня переговоров нет в графике", - заявил 1 февраля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Но мы не исключаем, что позже будет согласовано время", - добавил он.

Отметим также, что по данным Sky News, Джонсон час назад уже вылетел в Украину частным самолетом. С ним было несколько журналистов.

Добавим

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 1 февраля посетит Украину. Согласно планам, вечером 2 февраля он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.