"Друг и демократический партнер": Джонсон сделал заявление перед отлетом в Киев

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что отправляется в Киев для встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским на фоне беспокойства по поводу угрозы российского вторжения, пишет УНН.

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"Сегодня еду с визитом в Киев, чтобы встретиться с Президентом Владимиром Зеленским для переговоров. Как друг и демократический партнер, Великобритания продолжит отстаивать суверенитет Украины перед теми, кто стремится его разрушить", - написал Джонсон в Twitter.

Дополнение

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 1 февраля посетит Украину. Согласно планам, вечером 2 февраля он встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

По данным Sky News, Джонсон уже вылетел в Украину частным самолетом. С ним было несколько журналистов.

Также ожидается, что телефонный разговор Джонсона с президентом России Владимиром Путиным состоится днем в среду, 2 февраля.

Кроме того, на днях анонсировался и визит главы МИД Соединенного Королевства. Впрочем, трижды вакцинированная глава МИД Великобритании накануне запланированного визита в Украину сообщила, что заразилась коронавирусом.