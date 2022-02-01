Дело танкера "Delfi": будут судить экс-командира корабля морской охраны

КИЕВ. 1 февраля. УНН. В суд направили обвинительный акт в отношении бывшего командира корабля Одесского отряда морской охраны, который является подозреваемым по делу танкера "Delfi". Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОГПУ.

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“Прокуроры Приморской окружной прокуратуры Одессы направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего командира корабля Одесского отряда морской охраны по факту небрежного отношения к военной службе, причинившего существенный вред (ч. 3 ст. 425 УК Украины)”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что в ноябре 2019 года командир корабля, находясь на судне морской охраны, которая несла боевое дежурство в акватории Черного моря вблизи Одесского морского порта, знал об имеющихся нарушениях у танкера “Delfi” и не принял мер по его задержанию и конвоированию в ближайший порт.

“Во время осмотра судна пограничниками установлено, что танкер пересек государственную границу Украины без необходимых документов и с меньшим чем необходимо количеством экипажа — командой из 3-х вместо 5-ти человек. Также было зафиксировано неработоспособность главных двигателей судна, потерю одного из якорей, нестабильно работающие системы связи, отсутствие топлива и провизии, что создавало предпосылки для угрозы жизни и здоровью членов экипажа”, — отмечается в сообщении.

В прокуратуре отмечают, что в результате этого грузовой танкер в условиях шторма сорвался с якоря и, дрейфуя, сел на мель возле одесского пляжа “Дельфин”, где произошла утечка нефтепродуктов, что привело к закрытию пляжа.

Дополнение

По делу танкера “Delfi” сообщено о подозрении бывшему командиру корабля морской охраны Одесского отряда морской охраны.

Также бывшему капитану порта "Южный" сообщено о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия — танкер “Delfi” сорвался якоря и разлив нефтепродукты.