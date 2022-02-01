Украина и Польша обсудили противодействие реализации “Северного потока-2”

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и глава Совета Министров Республики Польша Матеуш Моравецкий обсудили противодействие реализации “Северного потока-2”. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Правительственный портал.

Сообщается, что Шмыгаль подчеркнул, что Украина очень ценит весомую поддержку Польши, в частности практическую помощь в усилении готовности эффективно противодействовать гибридным угрозам со стороны РФ.

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“Стороны во время встречи обсудили пути углубления сотрудничества в энергетическом направлении, в том числе дальнейшее противодействие реализации "Северного потока-2“. Руководители правительств согласились, что проект представляет угрозу для всей Европы”, — говорится в сообщении.

Тем временем в канцелярии польского премьера указали, что Моравецкий заявил: "Уважаемые наши немецкие партнеры, вы не можете одной рукой подписать свою солидарность с Украиной, а другой сертифицировать "Северный поток-2". Запуская этот газопровод, Берлин дает Путину пистолет, которым он может шантажировать всю Европу".

Детали

Шмыгаль отметил, что вопрос энергетической безопасности традиционно находится среди приоритетов двустороннего сотрудничества.

“Мы видим перспективным хранение природного газа польскими, европейскими компаниями в подземных хранилищах газа Украины, а также создание технических возможностей для импорта газа с территории Польши, в частности с польского LNG-терминала”, — сказал Шмыгаль.

Кроме того, премьер-министр Украины выразил уверенность, что в ближайшее время будет анонсировано углубление взаимодействия ВСУ с польскими и литовскими военными в составе ЛитПолУкрбрига.

“Рассчитываю, что в ближайшее время нам удастся официально начать новый региональный формат сотрудничества “Украина — Польша — Великобритания”, — отметил глава правительства Украины.

Дополнение

Украина и Польша договорились о строительстве газопровода, который позволит нарастить объем газа, который поставляют на восток.