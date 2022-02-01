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Военнослужащий в Одесской области сбывал боеприпасы

Военнослужащий в Одесской области сбывал боеприпасы

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КИЕВ. 1 февраля. УНН. Военнослужащего одной из частей, расположенных в Одесской области, задержали за кражу и сбыт боеприпасов. Об этом сообщает спецпрокуратура в военной и оборонной сфере Южного региона, передает УНН.

Детали

По данным следствия, подозреваемый в течение ноября 2021 – января 2022 года неоднократно реализовывал гражданскому лицу оружие и боеприпасы.

В частности, правоохранители задокументировали факт сбыта им 3-х штыков-ножей и 440 патронов калибра 7,62х54 мм, 450 патронов калибра 5,45х39, 80 патронов калибра 9 мм.

Во время обыска, проведенного по месту жительства фигуранта, обнаружено и изъято еще 5 штыков-ножей.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, Украина, боеприпасы
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