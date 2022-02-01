Конец эпохи бедности: заместитель Сытника получил более 1,2 млн грн зарплаты, а руководитель САП купил ОВГЗ на 700 тыс грн

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Заместитель директора НАБУ Анатолий Новак получил в январе 1 млн 227 тыс грн заработной платы. Об этом свидетельствуют сообщения о существенных изменениях в его имущественном состоянии, передает УНН со ссылкой на реестр деклараций НАЗК.

Детали

В частности, 20 января Новак получил 204,8 тыс грн зарплаты, а 24 января - еще 1 млн 22 тыс грн.

Добавим, что в 2020 году Новак получил более 2 млн грн зарплаты в НАБУ.

Тем временем исполняющий обязанности руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук купил 700 облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 708 тысяч гривен. Ценные бумаги он приобрел в государственном "Укрсиббанке".

В 2020 году Грищук получил заработную плату в сумме 1,7 млн грн. В этом году, вероятно, материальное положение борца с коррупцией, несколько улучшилось.

Добавим

ОВГЗ - государственные ценные бумаги, размещаемые исключительно на внутреннем рынке. ОВГЗ подтверждают обязательства Украины по возмещению предъявителям этих облигаций их номинальной стоимости с выплатой дохода в соответствии с условиями размещения облигаций.

18 января Министерство финансов провело аукцион и предложило инвесторам ценные бумаги номинированы в гривне со сроком обращения 6 месяцев, 1 год, 2 года, 5 лет и в иностранной валюте (доллары США) со сроком обращения 6 месяцев и 1 год. Средневзвешенная доходность 6-месячных ОВГЗ составила 10,99%, 1-летних - 11,90%, 2-летних - 12,95%, а 5-летних - 13,25%. Средневзвешенная доходность по 6-месячным долларовым бумагам составила 3,5%, а по 1-летним - 3,7%.

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В прошлом году Украина ухудшила свои позиции в Индексе восприятия коррупции-2021, оказавшись рядом с африканскими странами. Зато лидерами рейтинга стали Дания, Финляндия и Новая Зеландия, которые лучше справились с коррупцией. Интересно, что ни одна из этих стран не имеет специальных антикоррупционных органов вроде НАБУ, САП и ВАКС — все коррупционные преступления регулирует там общее уголовное законодательство. Детали по ссылке.