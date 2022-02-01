Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,46 -0,3284  EUR: 31,75 -0,2829 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
В Украине в прошлом году выявили более 4 тысяч случаев перевозки детей без автокресел
В Украине в прошлом году выявили более 4 тысяч случаев перевозки детей без автокресел
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Экономика
Архив
5715

UBTA присоединится к пересмотру соглашения о торговле между Украиной и Великобританией

UBTA присоединится к пересмотру соглашения о торговле между Украиной и Великобританией

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Украинская ассоциация бизнеса и торговли (UBTA) готова присоединиться к просмотру торговой части соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Великобританией, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ассоциации.

Детали

В прошлом году UBTA передала представителям Минэкономики аналитический отчет о потенциале пересмотра торговой части Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

“Стоит отметить, что по данным Государственной таможенной службы Украины, в 2021 году товарооборот между Украиной и Великобританией составил почти 2,2 млрд долл., что на 795 млн долл. Или 57% больше, чем показатель 2020 года.

Также, объемы украинского экспорта в Великобританию выросли на 416 млн долл. или на 62%, а импорта британских товаров в Украину — на 379 млн долл. или на 57%, что свидетельствует о существенном положительном влиянии Сделки на торгово-экономические связи между странами”, — рассказали в ассоциации.

Источник: УНН
Теги: Украина, Великобритания
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.