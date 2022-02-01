Более 60% украинцев поддерживают создание союза Великобритании, Украины и Польши – опрос

КИЕВ. 1 февраля УНН. Большинство украинцев поддерживают идею создания военно-политического союза, членами которого станут Великобритания, Республика Польша и Украина. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного группой "Рейтинг", информирует УНН.

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"По результатам опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", 61% поддерживают идею создания военно-политического союза в составе Украины, Польши и Великобритании. Негативно относятся к этой инициативе 21%, безразлично - 12%", - говорится в сообщении.

Детали

В региональном измерении наибольшей поддержкой идея создания такого объединения пользуется среди жителей западных и центральных регионов, а также Киева (уровень поддержки от 65% до 76%). Несколько хуже к этой инициативе относятся жители южных областей (поддерживают - 51%, не поддерживают - 31%) и восточных регионов (поддерживают - 40%, не поддерживают - 38%).

Среди сторонников политических партий откровенными противниками такой инициативы есть сторонники партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (не поддерживают - 62%), партии Шария (не поддерживают - 67%) и партии Мураева (не поддерживают - 68%).

Среди избирателей других партий количество тех, кто поддерживает такую инициативу, значительно преобладает количество ее противников. Наибольшей поддержкой идея создания военно-политического союза в составе Украины, Польши и Великобритании пользуется среди избирателей партий "Европейская солидарность"Свобода" и "Сила и честь" (уровень поддержки свыше 80%).

Добавим

Опрос проводили с 21 января по 23 января среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения.

Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров). Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0.

Напомним

Более 75% украинцев поддержали вступление в ЕС. 67,8% опрошенных поддержали бы вступление в НАТО.



