ГБР перелезало через забор: у экс-главы "Нафтогаза" Коболева дома провели обыск

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Государственное бюро расследований провело обыск дома у бывшего главы Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева. Он опубликовал на своей странице в Facebook видео, как работники ГБР перепрыгивали через забор с автоматами для того, чтобы попасть в его дом, пишет УНН.

Цитата:

“Все в жизни бывает впервые — сегодня у меня первый домашний обыск. К моему большому сожалению, я не был дома в его начале (гостил у друзей в Черниговской области), но сразу и быстро вернулся после сообщение от охранников дома о непрошеных визитерах. С нашей стороны у следователей было полное содействие в проведении следственных действий, включая добровольное предоставление мобильных телефонов для просмотра”, — написал Коболев.

Детали

Он добавил, что поводом для обысков стало уголовное дело по факту мирного урегулирования проблемы так называемого “газа Жеваго”.

В ГБР, комментируя обыски в Коболева, сообщили, что следователи ГБР осуществляют досудебное расследование в отношении противоправного отчуждения 305 миллионов куб. м природного газа должностными лицами АО “Укртрансгаз” НАК “Нафтогаз Украины” при соучастии с другими лицами.

"Следствием проверяется информация о правомерности возврата "Нафтогазом Украины" долга коммерческим структурам, возникшего более двадцати лет назад”, - говорится в сообщении.

Сообщается, что руководство НАК “Нафтогаз Украины” по обращению АО “Укртрансгаз” согласовало документы о заключении мирового соглашения с коммерческими структурами без надлежащих полномочий и оснований. Руководствуясь решением руководства государственной компании Хозяйственный суд города Киева утвердил мировое соглашение, что позволило в конце 2020 года вывести из собственности государства 305 миллионов куб. м природного газа.

По выводам экспертов, сумма подтвержденных убытков составляет 2 млрд 182 млн гривен.

Кроме того, установлено, по данным ГБР, что руководитель НАК “Нафтогаз Украины” подписал решение акционера АО “Укртрансгаз” о мировых соглашениях без согласования наблюдательного совета НАК “Нафтогаз Украины”.

Контекст

К экс-главе “Нафтогаза” Коболеву пришли с обысками из ГБР.

Дополнение

Правительство 28 апреля 2021 года распустило наблюдательный совет и уволило Андрея Коболева и приняло решение о назначении с 29 апреля на один год и.о. министра энергетики Юрия Витренко главой правления НАК “Нафтогаз Украины”. В НАК заявили, что такое решение — юридическая манипуляция. В Кабмине сказали, что “соблюли процедуру”.

29 апреля на ротации в верхушке Нафтогаза отреагировали в ЕС, США, послы G7, выражая беспокойство.