Волна идет на спад: заболеваемость коронавирусом в Украине будет снижаться - KSE

КИЕВ. 1 февраля УНН. Темпы заболеваемости коронавирусом продолжат снижаться, но в целом заболеваемость не остановится. Об этом во время онлайн-брифинга заявил руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко, передает УНН.

Цитата

“В Украине заболеваемость продолжает расти, ожидаемо, и еще будет продолжать расти в ближайшие недели. Однако стоит отметить, что темпы роста замедляются. Мы ожидаем дальнейшее замедление темпов роста”, — заявил Ганиченко.

Детали

По его словам, если последние две недели мы видели прирост заболеваемости в 2 раза каждую неделю, то сейчас мы имеем рост на 75%, и в дальнейшем ожидается еще медленнее рост.

Напомним

В Украине зафиксировано уже 4,09 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки 31 января — 30 тысяч, скачок почти на 40% по сравнению с предыдущим днем.