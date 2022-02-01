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Финляндия готовит ответ России на "гарантии безопасности" — МИД

Финляндия готовит ответ России на "гарантии безопасности" — МИД

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Финляндия готовит ответ на полученное во вторник письмо от России, содержащее просьбу о "гарантиях безопасности" от стран ОБСЕ, заявил министр иностранных дел страны Пекка Хаависто. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Финляндия имеет длинную границу и сложную историю с Россией, но не является членом НАТО.

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"Этот обмен мнениями касается (российской) мысли о том, что Запад усилил собственную безопасность за счет России. Очевидно, что Запад имеет на это совсем другое мнение", — заявил Хаависто журналистам в Хельсинки.

Добавим

США и НАТО формально отклонили требования России о прекращении расширения НАТО на восток, хотя Вашингтон обозначил области, где возможны дискуссии, выразив надежду на возможность избежать войны.

26 января США и НАТО передали России письменные ответы по "гарантиям безопасности", чего требовал Кремль.

Ранее сегодня администрация президента США и Госдепартамент сообщили, что получили письменный ответ от России по "гарантиям безопасности".

Источник: УНН
Теги: Россия, Финляндия, гарантии
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