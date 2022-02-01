Врач рассказал, о чем может говорить боль в пояснице и спине

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Рак почки – одно из самых распространенных онкологических заболеваний в мире, при этом чаще болезнь встречается у городских жителей в возрасте 50-70 лет. Мужчины попадают в группу риска: у них вероятность заболеть раком почки в 2 раза выше. Клинический онколог Больницы израильской онкологии LISOD Максим Ермаков рассказал журналистам УНН, какие отличительные симптомы у рака почки.

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“Рак почки на ранней стадии чаще всего выявляют при УЗИ, выполненном по поводу других заболеваний или во время профилактического обследования. В это время заболевание, как правило, не имеет симптоматики. При более тяжелых стадиях пациент может наблюдать кровь в моче, боль в спине и пояснице, ночную потливость, анемию, повышение температуры и уплотнения в животе, которые диагностируются при пальпации. Но все эти симптомы, повторюсь, свидетельствуют уже о продвинутой стадии заболевания. Именно поэтому очень важно проходить регулярный скрининг организма и придерживаться рекомендаций врачей в дальнейшем”, — подчеркнул врач.

Как диагностировать рак почки

По словам Максима Ермакова, для точной диагностики рака почки, пациент должен пройти определенные исследования. Стандартом является КТ грудной, брюшной полостей и таза с контрастированием, нефросцинтиграфия — исследование выделительной функции почки. При необходимости, дополнительно, возможно назначение магнитно-резонансной томографии.

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