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Самые большие ливни за 20 лет вызвали оползень в Эквадоре: по меньшей мере 14 человек погибли, 32 получили ранения

Самые большие ливни за 20 лет вызвали оползень в Эквадоре: по меньшей мере 14 человек погибли, 32 получили ранения

КИЕВ. 1 февраля. УНН. По меньшей мере 14 человек погибли и еще 32 получили ранения в результате оползня на севере столицы Эквадора Кито. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

Проливные дожди в понедельник вечером вызвали скопление воды в ущелье у рабочих кварталов Ла-Гаска и Ла-Коммуна, вследствие чего на жилые дома обрушился грязь и камни, что повлияло на электроснабжение.

"Количество погибших возросло до 14, разрушенных домов — до 3 и пострадавших семей — 3", — говорится в сообщении Эквадорского управления по управлению рисками и чрезвычайными ситуациями.

Власти заявили, что девять человек пропали без вести и 32 получили ранения.

Добавим

Эквадор накрыли ливни в нескольких районах страны, в результате которых реки вышли из берегов и пострадали сотни домов и дорог.

Дожди в Кито были эквивалентны 75 литрам на квадратный метр, что является самым высоким показателем почти за два десятилетия.

Источник: УНН
Теги: ливни, оползень, Эквадор
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