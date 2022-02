Британский премьер Джонсон прибыл в Киев

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев, где позже встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет УНН.

О прибытии премьера сообщил британский Sky News, обнародовав соответствующее видео с Джонсоном, который спускается по трапу самолета после приземления.

"Премьер-министр Борис Джонсон прибыл в Киев перед переговорами с президентом Украины Владимиром Зеленским на фоне роста напряженности в отношениях с Россией", - сообщает канал.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 1 февраля посетит Украину. Согласно планам, он должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

А в среду, 2 февраля, Джонсон намерен провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

