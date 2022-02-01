Бюджет-2022 начал год с профицитом общего фонда - Минфин

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Государственный бюджет на 2022 год в январе выполнен с профицитом общего фонда в размере 12 млрд грн - при запланированном дефиците. Об этом сообщили в Минфине, пишет УНН.

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"За январь 2022 года общий фонд государственного бюджета выполнен с профицитом в размере 12 млрд грн при запланированном дефиците на отчетный период в сумме 22 млрд гривен", - сообщили в ведомстве оперативные данные ГКСУ.

Детали

По оперативным данным, в январе 2022 года в общий фонд государственного бюджета поступило 78 млрд гривен. Месячная роспись перевыполнена на 13,1% (+9,1 млрд грн), главным образом за счет НДС.

"По оперативным данным ГКСУ, за январь 2022 года расходы по общему фонду государственного бюджета составили 66,2 млрд грн или 75,2% от росписи на отчетный период", - добавили при этом в Минфине.

Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь 2022 года составили 10,9 млрд грн или 23% от запланированных на этот период. При этом, платежи по погашению государственного долга за январь 2022 году составили 19,4 млрд грн (98,8% плана), платежи по обслуживанию - 5,8 млрд грн (96,5% плана).

Дополнение

План по расходам снова не выполнен - эта тенденция прослеживается уже определенное время. Так, аналитики отмечают, что невыполнение плана расходов является негативным явлением и традиционно приводит к накоплению потребности в финансировании расходов в конце года. "Быстрое" дофинансирование расходов может привести как к повышению цен, так и к ослаблению курса гривны.