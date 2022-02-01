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Рейтинг партий: в Раду попало шесть политсил, "Европейская солидарность" – в лидерах

Рейтинг партий: в Раду попало шесть политсил, "Европейская солидарность" – в лидерах

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Если бы в ближайшее время состоялись выборы в Верховную Раду, большинство украинцев проголосовало бы за партию "Еевропейская солидарность". Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова, информирует УНН.

Детали

Барьер 5% для попадания в парламент преодолели бы такие партии:

  1. "Европейская солидарность" - 17,5% опрошенных или 25,2% тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором;
  2. "Слуга народа" - 12,8% и 18,4% соответственно;
  3. ВО "Батькивщина" - 8,7% и 12,6%;
  4. "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 6,3% и 9,0%;
  5. "Умная политика" - 6,0% и 8,7%;
  6. "Наши" — 3,7% и 5,3%.

У других партий такие результаты: "Сила и честь" - 3,4% и 4,8%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,3 и 3,2% .

По сравнению с октябрем 2021 года статистически значимо вырос рейтинг "Европейской солидарности" (с 12,4% до 17,5% всех опрошенных) и снизился рейтинг "Украинской стратегии Гройсмана" (с 4,6% до 2,3%).

Чаще всего респонденты считают, что главной и реальной оппозицией к нынешней власти является партия "Европейская Солидарность" (такого мнения придерживаются 33,1% опрошенных). 19,0% опрошенных главной и реальной оппозицией к нынешней власти считают партию "Оппозиционная платформа — За жизнь", 11,3% — ВО "Батькивщина".

Напомним

По данным опроса, в декабре 2021 года шансы попасть в Верховную Раду были у восьми политических сил:

  • "Слуга народа" — 19,1%;
  • "Европейская солидарность" — 13,5%;
  • "Батькивщина" — 11,2%;
  • "Оппозиционная платформа — За жизнь" — 10,5%;
  • "Сила и честь" Игоря Смешко— 7,3%;
  • Партия Разумкова "Умная политика" — 6,2%;
  • "Украинская стратегия Гройсмана" — 6,0%;
  • Партия Евгения Мураева "Наши" — 5,6%.
Источник: УНН
Теги: ВР, рейтинги
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