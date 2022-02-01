Подвид Omicron BA.2, вероятно, будет иметь такую же степень тяжести, как и первоначальный штамм - ВОЗ

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Представитель Всемирной организации здравоохранения во вторник сообщил, что подвид Omicron BA.2, вероятно, будет иметь такую же степень тяжести течения заболевания, как и начальный штамм. Об этом пишет агентство Reuters, передает УНН.

Цитата

"Глядя на другие страны, где BA.2 сейчас обгоняет BA.1 Omicron, мы не видим более высоких показателей госпитализации, чем ожидалось", - заявил на онлайн-брифинге врач Борис Павлин из Группы реагирования ВОЗ на COVID-19.

Детали

На основе данных из Дании, первой страны, где BA.2 превзошел в распространении BA.1, кажется, что нет никакой разницы в тяжести течения заболевания, хотя BA.2 может заменить BA.1 во всем мире, добавил Павлин.

Комментарии ВОЗ появились тогда, когда подвариант BA.2 начал заменять самый распространенный "оригинальный" подвариант BA.1 Omicron в таких странах, как Дания.

Вакцины также продолжают обеспечивать аналогичную защиту от различных форм Omicron, добавил Павлин.

По словам Павлина, подвариант уже становится доминирующим на Филиппинах, в Непале, Катаре, Индии и Дании: "Вакцинация надежно защищает от тяжких заболеваний, в частности для Omicron. BA.2, что быстро заменяет BA.1. Его влияние вряд ли будет значительным, хотя нужны дополнительные данные".

Добавим

Согласно датскому исследованию, в ходе которого в период с декабря по январь были проанализированы коронавирусные инфекции в более чем 8500 датских домохозяйствах, BA.2 оказался более заразный, чем более распространенный вариант BA.1, и в большей степени способен заражать вакцинированных людей.