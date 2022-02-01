Из-за наводнений на Гаити погибли трое и один человек пропал без вести

КИЕВ. 1 февраля. УНН. В результате наводнения на Гаити три человека погибли и один пропал без вести, сообщил агентству Reuters во вторник глава службы гражданской защиты страны после двухдневных ливней, информирует УНН.

Детали

Спасательные команды в понедельник уже начали эвакуацию людей из зон повышенного риска после того, как тысячи домов были затоплены и около 2500 семей были перемещены. Больше всего пострадал север страны: вода заполнила исторический центр города Кап-Аитьен, а сильный ветер повалил деревья.

"У нас трое погибших (в Северо-Западном департаменте) и один человек пропал без вести", — сообщил директор службы гражданской защиты Джерри Чендлер.

Добавим

Гаити склонна к стихийным бедствиям страна, часто из-за плохого состояния жилья. В районах, подверженных наводнениям, часто проживают бедные и густонаселенные общины.

Около 300 000 человек погибли в результате сильного землетрясения 2010 года и более 2 000 человек погибли в прошлом году в результате землетрясения на южном полуострове страны.

Гаити также переживает кризис, страдая от политических разногласий после убийства президента Моиза, роста насилия со стороны банд, похищений людей и углубления нищеты.