Планирование массовых беспорядков в Украине: суд отправил Голубана под стражу

КИЕВ. 1 января. УНН. Печерский суд Киева арестовал полковника полиции Юрия Голубана, которого подозревают в организации массовых беспорядков в Украине. Об этом сообщили в департаменте стратегических расследований Нацполиции, передает УНН.

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“Сегодня, 1 февраля, по решению Печерского районного суда Киева организатору (Голубану - ред.) избрана безальтернативная мера пресечения — содержание под стражей”, — говорится в сообщении.

В полиции добавили, что действующим законодательством за организацию массовых беспорядков предусмотрена ответственность — лишение свободы до восьми лет.

Ранее

Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что по делу о подготовке массовых беспорядков в Украине задержали бывшего полковника полиции Юрия Голубана.

Напомним

30 января в Киеве полицейские задержали группу лиц, которая планировала массовые беспорядки в центре столицы. Во время мероприятия 31 января должны были состояться провокации и столкновения с правоохранителями. В феврале планировалось провести ряд аналогичных мероприятий в нескольких областных центрах государства.

Задержанным было сообщено о подозрении в покушении в организации массовых беспорядков (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 294 Уголовного кодекса Украины).