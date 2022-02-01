Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,46 -0,3284  EUR: 31,75 -0,2829 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
В Украине в прошлом году выявили более 4 тысяч случаев перевозки детей без автокресел
В Украине в прошлом году выявили более 4 тысяч случаев перевозки детей без автокресел
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
9285

Планирование массовых беспорядков в Украине: суд отправил Голубана под стражу

Планирование массовых беспорядков в Украине: суд отправил Голубана под стражу

Юрий Голубан

КИЕВ. 1 января. УНН. Печерский суд Киева арестовал полковника полиции Юрия Голубана, которого подозревают в организации массовых беспорядков в Украине. Об этом сообщили в департаменте стратегических расследований Нацполиции, передает УНН.

Цитата

“Сегодня, 1 февраля, по решению Печерского районного суда Киева организатору (Голубану - ред.) избрана безальтернативная мера пресечения — содержание под стражей”, — говорится в сообщении.

В полиции добавили, что действующим законодательством за организацию массовых беспорядков предусмотрена ответственность — лишение свободы до восьми лет.

Ранее

Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что по делу о подготовке массовых беспорядков в Украине задержали бывшего полковника полиции Юрия Голубана.

Напомним

30 января в Киеве полицейские задержали группу лиц, которая планировала массовые беспорядки в центре столицы. Во время мероприятия 31 января должны были состояться провокации и столкновения с правоохранителями. В феврале планировалось провести ряд аналогичных мероприятий в нескольких областных центрах государства.

Задержанным было сообщено о подозрении в покушении в организации массовых беспорядков (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 294 Уголовного кодекса Украины).

Источник: УНН
Теги: суд, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.