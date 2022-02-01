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Если Россия не намерена воевать с Украиной, то настало время отвести войска — Госдеп США

Если Россия не намерена воевать с Украиной, то настало время отвести войска — Госдеп США

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Госсекретарь США Энтони Блинкен во время телефонного разговора во вторник сказал своему российскому коллеге Сергею Лаврову, что сейчас самое время отвести российские войска от границы с Украиной, если Москва не намерена вторгаться. Об этом УНН информирует со ссылкой на Reuters.

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"Если президент Путин действительно не намерен воевать или менять режим, — сказал госсекретарь министру иностранных дел Лаврову, — То пришло время отвести войска и тяжелое вооружение и начать серьезное обсуждение... которое может укрепить коллективную европейскую безопасность", — заявил госсекретарь.

Добавим

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели сегодня обещанный ранее телефонный разговор.

Отмечается, что во время переговоров Блинкен заявил о готовности Соединенных Штатов продолжить контакты с Россией в сфере безопасности. Кроме того, госсекретарь США во время беседы призвал Россию к дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Сергей Лавров, Украина, переговоры
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