Россия не увидела в ответе Запада в отношении "гарантий безопасности" учета трех ключевых требований, включая нерасширение НАТО - Путин

КИЕВ. 1 февраля. УНН. США и НАТО в своих ответах на российские предложения по "гарантиям безопасности" проигнорировали принципиальные требования Москвы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Его слова приводит агентство ТАСС, передает УНН.

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"Отметим, что внимательно анализируем полученные 26 января от США и НАТО письменные ответы. Но уже сейчас понятно, и я проинформировал об этом господина премьер-министра, что принципиальные российские обеспокоенности оказались проигнорированы", - сказал Путин.

Детали

Он добавил, что Москва не увидела ответа на три ключевых требования: недопущение расширения НАТО, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ и возвращение военной инфраструктуры блока в Европе до 1997 года.

"НАТО ссылается на право стран на свободный выбор, но нельзя укреплять чью-либо безопасность за счет других", - отметил Путин.

Напомним

США ответили РФ о "гарантий безопасности". Американский посол прибыл в МИД РФ, чтобы передать Москве письменные ответы на российские предложения по "гарантиям безопасности".

Ранее США озвучили запретные темы в переговорах с Россией. США не намерены обсуждать вопрос о членстве стран в НАТО, о выводе вооружений из Европы и возвращение к "временам" 1997 года.