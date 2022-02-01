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"Харьков - украинский город": харьковчан призывают выйти на Марш единства

"Харьков - украинский город": харьковчан призывают выйти на Марш единства

КИЕВ. 1 февраля. УНН. В субботу, 5 февраля, в Харькове состоится “Марш Единства”. Харьковчане должны выйти на улицы и показать всему миру готовность защищать свой город от российской агрессии и единство перед существующей угрозой, призывают организаторы акции - Штаб обороны Харьковской области, передает УНН.

Детали

“В 2014 году мы смогли объединиться вокруг общей цели и защитили Харьков от пророссийского мятежа. Мы стали единым фронтом и испортили планы руководства РФ по созданию очередной недореспублики. Сегодня Харьков снова в опасности. Российские войска стоят на наших границах, а колаборантские силы уже давно ведут свою антиукраинскую информационную кампанию“, - сказано в анонсе.

Марш начнется в 14.00 на Площади Конституции. Акция предусматривает лишь государственную символику, партийные флаги запрещены.

Источник: УНН
Теги: Украина, марш, Харьков и Харьковская область
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