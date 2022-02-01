Обсудили ситуацию с безопасностью в Черном море: Зеленский поговорил по телефону с президентом Румынии

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, в ходе которого обсудили ситуацию безопасности в Черном море и практические инициативы Украины, направленные на укрепление сотрудничества со странами-партнерами в этом регионе. Об этом сообщили в ОП, передает УНН.

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В частности, президенты обменялись приветствиями по случаю 30-й годовщины установления дипломатических отношений между Украиной и Румынией, которая отмечается сегодня. Подтвержден взаимный настрой на дальнейшее всестороннее развитие двустороннего сотрудничества.

"Владимир Зеленский ознакомил собеседника с актуальной ситуацией в отношении безопасности на Донбассе, в временно оккупированном Крыму, а также вдоль государственной границы Украины. Президенты обсудили безопасную ситуацию в Черном море и практические инициативы нашей страны, направленные на укрепление сотрудничества со странами-партнерами в этом регионе", - говорится в сообщении.

Также, они обсудили реализации Украиной стратегии европейской интеграции, реализации совместных инфраструктурных проектов, в частности строительство мостового перехода через реку Тиса.

"Отдельное внимание было уделено украинско-румынскому сотрудничеству в образовательной сфере. Лидеры положительно отметили подготовку к заключению Протокола о сотрудничестве в области образования между Министерством образования и науки Украины и Министерством национального образования Румынии. Кроме того, они подтвердили взаимную настроенность способствовать сохранению культурного наследия Украины и Румынии, в частности путем реализации соответствующих проектов обоими государствами. Владимир Зеленский пригласил Клауса Йоханниса совершить визит в Украину в удобное время", - добавили в ОП.

Напомним

Кабинет министров Украины утвердил соглашение с Румынией о военно-техническом сотрудничестве.