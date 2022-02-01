Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,46 -0,3284  EUR: 31,75 -0,2829 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
В Украине в прошлом году выявили более 4 тысяч случаев перевозки детей без автокресел
В Украине в прошлом году выявили более 4 тысяч случаев перевозки детей без автокресел
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
3720

Обсудили ситуацию с безопасностью в Черном море: Зеленский поговорил по телефону с президентом Румынии

Обсудили ситуацию с безопасностью в Черном море: Зеленский поговорил по телефону с президентом Румынии

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, в ходе которого обсудили ситуацию безопасности в Черном море и практические инициативы Украины, направленные на укрепление сотрудничества со странами-партнерами в этом регионе. Об этом сообщили в ОП, передает УНН.

Детали

В частности, президенты обменялись приветствиями по случаю 30-й годовщины установления дипломатических отношений между Украиной и Румынией, которая отмечается сегодня. Подтвержден взаимный настрой на дальнейшее всестороннее развитие двустороннего сотрудничества.

"Владимир Зеленский ознакомил собеседника с актуальной ситуацией в отношении безопасности на Донбассе, в временно оккупированном Крыму, а также вдоль государственной границы Украины. Президенты обсудили безопасную ситуацию в Черном море и практические инициативы нашей страны, направленные на укрепление сотрудничества со странами-партнерами в этом регионе", - говорится в сообщении.

Также, они обсудили реализации Украиной стратегии европейской интеграции, реализации совместных инфраструктурных проектов, в частности строительство мостового перехода через реку Тиса.

"Отдельное внимание было уделено украинско-румынскому сотрудничеству в образовательной сфере. Лидеры положительно отметили подготовку к заключению Протокола о сотрудничестве в области образования между Министерством образования и науки Украины и Министерством национального образования Румынии. Кроме того, они подтвердили взаимную настроенность способствовать сохранению культурного наследия Украины и Румынии, в частности путем реализации соответствующих проектов обоими государствами. Владимир Зеленский пригласил Клауса Йоханниса совершить визит в Украину в удобное время", - добавили в ОП.

Напомним

Кабинет министров Украины утвердил соглашение с Румынией о военно-техническом сотрудничестве.

Источник: УНН
Теги: Украина, Румыния, переговоры, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.