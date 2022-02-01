Зеленский: больше не будет российской оккупации какого-то города - будет трагедия

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Украина изменилась и больше не позволит оккупации части своей территории. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, передает корреспондент УНН.

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"Сегодня, сравнивая то что было (до 2014 года - ред.), и то что есть, украинцы знают, к сожалению, как может быть, потому будут защищаться до конца. И поэтому я думаю, что это очень важно - что русские должны слышать нас, должны слушать и должны понимать, что война никому не нужна. Но, мы никого с оружием к себе на землю не приглашаем", - заявил Зеленский.

"Я точно могу сказать, что изменилось государство, изменилось общество, изменилась армия, много разных изменений. И теперь оккупации какого-то города, какой-то территории, не будет. А будет, к сожалению, трагедия, если начнется эскалация против нашего государства", - сказал он.

Детали

Президент заявил, что в таком случае это не будет война Украины с Россией - это будет полномасштабная война в Европе.

"Потому что никто больше не отдаст свои территории и людей", - добавил он.

Добавим

В Украину сегодня прибыл с визитом премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борис Джонсон.

Джонсон должен был прибыть в Украину вместе с министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, но она заболела COVID-19.