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Tesla отзывает почти 54 тысячи электрокаров: где обнаружили дефект

Tesla отзывает почти 54 тысячи электрокаров: где обнаружили дефект

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Компания Tesla Илона Маска решила отозвать в США почти 54 тысячи электрических автомобилей из-за дефекта с программным обеспечением по автопилота. Об этом пишет УНН со ссылкой на АР.

Детали

Так, по данным Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA), программное обеспечение Tesla для полного автопилота (Full Self-Driving), которое в настоящее время некоторые автомобилисты тестируют в бета-версии, позволяет электрокарам проезжать знаки остановки, не останавливаясь полностью.

Регулятор также добавил, что Tesla выключит эту функцию с помощью обновления программного обеспечения через Интернет.

Отзыв охватывает седаны Model S и внедорожники X с 2016 по 2022 годов выпуска, а также седаны Model 3 2017-2022 годов выпуска и внедорожники Model Y 2020-2022 годов выпуска.

Напомним

В декабре прошлого года стало известно, что Tesla отзывает 475 тысяч автомобилей из-за проблем с безопасностью заднего вида.

Источник: УНН
Теги: автомобили
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