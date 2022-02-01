Великобритания предоставит Украине 88 млн фунтов стерлингов помощи для укрепления энергетической безопасности

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Великобритания готова предоставить Украине пакет новой финансовой помощи объемом 88 млн фунтов стерлингов для укрепления энергетической безопасности. Об этом по итогам встречи премьера Британии Бориса Джонсона и президента Зеленского сообщили в ОП, передает УНН.

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"Украина и Соединенное Королевство согласились работать вместе в целях укрепления безопасности и обороноспособности Украины. Лидеры также выразили приверженность укреплению энергетической безопасности Украины и поддержке ее усилий в сфере "зеленой" трансформации. Премьер-министр объявил о пакете новой финансовой помощи объемом 88 млн фунтов стерлингов для поддержки усилий Украины по развитию устойчивости и сокращению зависимости от поставок российских энергоносителей", - говорится в сообщении.

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В Украину сегодня прибыл с визитом премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борис Джонсон.

Джонсон должен был прибыть в Украину вместе с министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, но она заболела COVID-19.