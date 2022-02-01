Потенциальное вторжение в Украину было бы поражением для президента Путина - Борис Джонсон

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Потенциальное вторжение в Украину было бы поражением для президента РФ Владимира Путина, который говорит, будто бы заботится об интересах украинского народа. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент УНН.

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"Дальнейшее вторжение России в Украину было бы политической и гуманитарной катастрофой мне кажется, что это было бы военной катастрофой как для Украины, так и для мира. Потенциальное вторжение было бы поражением для президента Путина, который говорит, что заботится об интересах украинского народа", - заявил Джонсон.

Детали

Премьер-министр объявил о пакете новой финансовой помощи объемом 88 млн фунтов стерлингов для поддержки усилий Украины по укреплению устойчивости и сокращение зависимости от поставок российских энергоносителей.

"Мы также совместно с другими государствами готовим пакет санкций и других мер, которые будет включены в ту самую минуту, как нога российского солдата осмелится пересечь украинскую границу", - подчеркнул он.

С его слов, Запад делает это не из-за враждебности к России.

"Я думаю. Лучшее что мы все можем сделать - это донести до российских граждан, возможность того что произойдет, реальность того что украинцы будут бороться, они будут сражаться за свою землю. Украинцы будут бороться до последней капли крови. 200 тыс. военных Украины являются очень мощными. Поэтому российские матери должны помнить о жизни своих сыновей", - добавил премьер.