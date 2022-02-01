Лыжное двоеборье: тренер украинского спортсмена сравнил трассы прошлой и будущей Олимпиад

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Наставник представителя лыжного двоеборья Дмитрия Мазурчука рассказал об ожиданиях спортсмена от предстоящих соревнований, передает УНН со ссылкой на НОК Украины.

Дмитрий - единственный представитель Украины, который сумел завоевать олимпийскую путевку и на Играх в Пекине будет его дебют. Но по словам наставника Николая Козлова, спортсмен не должен испытывать чрезмерного волнения, ведь они постоянно общаются на эту тему.

Цитата

"Дмитрий настроен по-боевому, стремится к тому, чтобы показать хороший результат как для себя, так и для всей Украины", - начал наставник Николай Козлов.

Олимпийская трасса для нашего двоеборца не является новой, именно здесь в декабре во время Континентального кубка, он показал свой лучший результат в карьере, заняв высокое 8 места.

"Ветер, своеобразный снег, затянутые подъемы, негде отдохнуть и трасса значительно сложнее, чем на предыдущих зимних Олимпийских играх-2018", - так охарактеризовал трассу наставник спортсмена.

Дополнение

Мазурчук является участником II Юношеских Олимпийских игр в Лиллехаммере-2016.