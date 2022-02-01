В полиции назвали версии смерти известного боксера Вирчиса

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Полиция Киева проверяет возможные версии смерти известного боксера Владимира Вирчиса. Основными из них являются совершение самоубийства или же доведение до самоубийства, передает УНН со ссылкой на полицию Киева.

Детали

В рамках уголовного производства для установления всех обстоятельств трагического события запланировано проведение следственных действий, в том числе опрашиваются родные и знакомые спортсмена, свидетели и очевидцы. Также полицейские проверяют наличие у боксера проблем в личной и профессиональной жизни, неприязненных отношений с кем-либо или же долговых обязательств и тому подобное.

После проведения всех необходимых следственных действий в уголовном производстве будет принято конечное процессуальное решение.

Напомним

Ночью с 27 на 28 января вблизи дома на улице Раисы Окипной в Днепровском районе Киева прохожий обнаружил мужчину с петлей на шее. Впоследствии полицейские установили, что погибший — это известный боксер Владимир Вирчис. Для установления окончательной причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза.

Сведения о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации — умышленное убийство с пометкой “самоубийство”.