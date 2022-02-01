ФБР призвало олимпийских спортсменов оставить телефоны дома из-за кибератак

КИЕВ. 1 февраля. УНН. ФБР выпустило предупреждение для американских спортсменов, которые направляются в Пекин на Олимпийские зимние игры, держать свои личные мобильные телефоны дома и пользоваться резервным мобильным. Об этом УНН пишет со ссылкой на ABC News.

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"ФБР призывает всех спортсменов держать свои личные мобильные телефоны дома и использовать временный телефон во время Игр, - говорится в сообщении. - Хотя серьезных кибератак не было, наиболее популярными методами атак были вредоносное ПО, спуфинг электронной почты, фишинг и использование поддельных веб-сайтов и потоковых сервисов, которые выглядели как официальные поставщики олимпийских услуг".

"Эти действия включают распределенные атаки типа "отказ в обслуживании" (DDoS), программы-вымогатели, вредоносное ПО, социальную инженерию, кражу или утечка данных, фишинговые кампании, кампании по дезинформации или внутренние угрозы, и в случае успеха могут заблокировать или нарушить прямую трансляцию события украсть или привести к утечке конфиденциальных данных, или повлиять на общественную, частную цифровую инфраструктуру, которая поддерживает Олимпийские игры", - предупредило ФБР.

Детали

Во время Олимпийских игр 2020 года в Токио было совершено более 450 миллионов попыток кибер-инцидентов "хотя ни один из них не увенчался успехом из-за принятых мерах кибербезопасности", заявили в ФБР.

Агентство заявило, что использование цифровых кошельков и мобильных карт вакцинации против COVID-19 "может увеличить возможность для киберпреступников украсть личную информацию или установить инструменты отслеживания, вредоносный код или вредоносное ПО".

Во время зимних Олимпийских игр 2018 года российские киберпреступники "осуществили разрушительную кибератаку на церемонию открытия с помощью целевых фишинговых кампаний и вредных мобильных приложений", - заявили в ФБР.

"Загрузка и использование программ, в том числе необходимых для участия или пребывания в стране, может повысить вероятность кражи личной информации или установки инструментов отслеживания, вредоносного кода или вредоносных программ для киберпреступников".

Олимпийский комитет Канады выступил с аналогичным заявлением, в котором призвал спортсменов оставлять свои телефоны дома.

"Некоторые из наших рекомендаций членам сборной Канады включают: оставлять личные устройства дома, ограничивать личную информацию, хранящуюся на устройствах, принесенную на Игры, подключаться только к официальному Wi-Fi, отключать функции передачи, когда они не используются, удалять любые приложения, связанные с Играми, когда в этом больше нет необходимости, и всегда придерживаться правил кибергигиены", - заявил на прошлой неделе представитель COC Канады.