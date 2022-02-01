Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,46 -0,3284  EUR: 31,75 -0,2829 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
В Украине в прошлом году выявили более 4 тысяч случаев перевозки детей без автокресел
В Украине в прошлом году выявили более 4 тысяч случаев перевозки детей без автокресел
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
5475

Зеленский ввел в действие решение СНБО о плане реализации Стратегии кибербезопасности

Зеленский ввел в действие решение СНБО о плане реализации Стратегии кибербезопасности

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны в сфере кибербезопасности. Оно касается реализации соответствующей стратегии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на опубликованный президентский указ.

Цитата

“Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 декабря 2021 года “О Плане реализации Стратегии кибербезопасности Украины”, — говорится в документе.

Детали

В действие вводится решение СНБО от 30 декабря 2021 года о плане реализации Стратегии кибербезопасности Украины. Кабинету министров с участием СБУ, Службы внешней разведки и Национального института стратегических исследований поручено обеспечить его выполнение с утверждением согласованного комплекса мероприятий с индикаторами их выполнения.

Поручено каждые полгода информировать СНБО о выполнении плана реализации Стратегии кибербезопасности.

Напомним

Ранее сообщалось, что из-за хакерской атаки пострадали сайты органов государственной власти.

Источник: УНН
Теги: СНБО, киберугроза, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.