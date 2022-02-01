Зеленский ввел в действие решение СНБО о плане реализации Стратегии кибербезопасности

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны в сфере кибербезопасности. Оно касается реализации соответствующей стратегии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на опубликованный президентский указ.

Цитата

“Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 декабря 2021 года “О Плане реализации Стратегии кибербезопасности Украины”, — говорится в документе.

Детали

В действие вводится решение СНБО от 30 декабря 2021 года о плане реализации Стратегии кибербезопасности Украины. Кабинету министров с участием СБУ, Службы внешней разведки и Национального института стратегических исследований поручено обеспечить его выполнение с утверждением согласованного комплекса мероприятий с индикаторами их выполнения.

Поручено каждые полгода информировать СНБО о выполнении плана реализации Стратегии кибербезопасности.

Напомним

Ранее сообщалось, что из-за хакерской атаки пострадали сайты органов государственной власти.