Норвегия снимает большинство ограничений, несмотря на рост числа случаев заражения COVID-19

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Норвегия немедленно отменит большую часть своих мероприятий по карантину против COVID-19, поскольку всплеск случаев коронавирусной инфекции вряд ли поставит под угрозу службы здравоохранения, заявил премьер-министр во вторник. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Ресторанам снова будет разрешено подавать алкоголь после 11 часов вечера, работа по дому больше не будет обязательной, а ограничение в 10 посетителей в частных домах будет снято, заявил на пресс-конференции Йонас Гар Стёре.

"Даже если заразится гораздо больше людей, госпитализированных будет меньше. Мы хорошо защищены вакцинами. Это означает, что мы можем ослабить многие меры, даже несмотря на быстрый рост количества случаев заражения", - добавил Стёре.

Объявление последовало за аналогичными решениями соседней Дании и других европейских стран, включая Великобританию, Ирландию и Нидерланды, которые ослабили или сняли ограничения за последние недели.

В декабре Норвегия ввела частичный карантин для борьбы с вариантом коронавирус Omicron, что быстро распространяется.

Снимая большинство ограничений, страна сохранит основные меры социального дистанцирования, требуя, чтобы люди держались на расстоянии не менее одного метра друг от друга и носили маску для лица в людных местах, что, как и раньше, мешает работе таких предприятий, как ночные клубы и некоторые развлекательные заведения.

Ожидается, что послабление приведет к еще более быстрому распространению вируса, и правительство продолжит следить за ситуацией.

"Мы не знаем, это ли начало конца пандемии", - сообщил премьер, добавив, что возможно усиление карантина в будущем.

Добавим

По данным Национального института общественного здравоохранения (FHI), три четверти всех норвежцев получили как минимум две дозы вакцины против коронавируса, а половина населения также получила повторную прививку.

Но число случаев заражения возрастет, когда ограничение будет снято.

"Мы столкнемся с волной пандемии в ближайшие месяц или два", - заявила глава FHI Камилла Столтенберг.

На прошлой неделе Норвегия смягчила правила карантина, во многих случаях заменив обязательный карантин ежедневным тестовым режимом.