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В Украину завезли опасную бытовую химию из Японии

В Украину завезли опасную бытовую химию из Японии

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КИЕВ. 1 февраля. УНН. В Украину из Японии попала опасная бытовая химия. Продукция не соответствует требованиям безопасности. Партию химикатов, которые предназначались для реализации в Украине, обнаружили одесские таможенники. Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы Одесской области, передает УНН.

Детали

Речь идет о чистящих средствах и моющих средствах, которые предназначались для розничной торговли. Специалисты Госпродпотребслужбы во время проверки товара обнаружили, что на нем практически отсутствуют опознавательные знаки. Также нет информации о производителе продукции. Отсутствует инструкция по применению и мерам безопасности при пользовании средством.

Отсутствуют сведения об ингредиентах, входящих в состав бытовой химии. Поэтому в таможне не дали разрешение на выпуск груза за пределы таможенной зоны.

Напомним

На Закарпатье таможенники изъяли незадекларированные игровые консоли на 800 тысяч гривен.

Источник: УНН
Теги: Япония, таможенный контроль
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