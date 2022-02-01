В Украину завезли опасную бытовую химию из Японии

КИЕВ. 1 февраля. УНН. В Украину из Японии попала опасная бытовая химия. Продукция не соответствует требованиям безопасности. Партию химикатов, которые предназначались для реализации в Украине, обнаружили одесские таможенники. Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы Одесской области, передает УНН.

Детали

Речь идет о чистящих средствах и моющих средствах, которые предназначались для розничной торговли. Специалисты Госпродпотребслужбы во время проверки товара обнаружили, что на нем практически отсутствуют опознавательные знаки. Также нет информации о производителе продукции. Отсутствует инструкция по применению и мерам безопасности при пользовании средством.

Отсутствуют сведения об ингредиентах, входящих в состав бытовой химии. Поэтому в таможне не дали разрешение на выпуск груза за пределы таможенной зоны.

Напомним

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