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Верещук: Россия понимает только силу. Только украинская армия и единство наших союзников может сдержать агрессора

Верещук: Россия понимает только силу. Только украинская армия и единство наших союзников может сдержать агрессора

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Вице-премьер-министр — министр реинтеграции Ирина Верещук на своей странице в Facebook рассказала о встрече с премьером Польши Матеушем Моравецким, передает УНН.

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“Приняла участие во встрече нашего премьера Дениса Шмигаля с премьером Польши Матеушем Моравецким. Обсуждали стратегическое партнерство, военно-техническое и транспортное сотрудничество, экономику и энергетику”, — написала она.

В ходе встречи стороны обсудили практические аспекты формирования новой украинско-польско-британской безопасности альянса. Украина и Польша надеются, что этот формат сотрудничества станет действенным инструментом усиления Украины на фоне повышения геополитического напряжения вокруг Украины.

Верещук уверена, что Украину и Польшу многое объединяет. В частности, и совместная борьба за лучшее будущее обеих наций. И нынешнее испытание, которое, как и прежде, инспирировано имперскими амбициями России, сближает украинцев и поляков в единую соседскую дружественность, заявила Верещук.

“Польша — наш давний политический и экономический друг и партнер. Британия же не просто демонстрирует готовность, а уже фактически принимает практическое участие в укреплении нашей боеспособности. Важно, что наши союзники понимают: Украина является восточным рубежом обороны всей Европы. Поэтому мы не останемся один на один с агрессивным соседом. Спасибо нашим польским и британским партнерам за то, что мы благодаря их помощи становимся сильнее. Россия понимает только силу. Только украинская армия и единство наших союзников может сдерживать агрессора”, — отметила она.

В итоге Верещук поблагодарила главу польского правительства и всех поляков за непоколебимую поддержку Украины в трудное для нее время. В частности, и за принятую 27 января польским Сеймом резолюцию в поддержку Украины, в которой содержится обращение к правительствам стран НАТО и ЕС оказать всестороннюю поддержку Киеву.

Источник: УНН
Теги: Ирина Верещук
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