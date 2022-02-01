Новости: Криминал и ЧП
1 февраля 2022, 23:40 • Юлиана Росковинская • 6375
Еще одному фигуранту по делу о массовых беспорядках избрали меру пресечения
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Печерский районный суд в Киеве избрал меру пресечения второму фигуранту - подозреваемому в планировании массовых беспорядков на территории Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.
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В МВД подчеркнули, что суд избрал меру пресечения организатору массовых беспорядков в Украине в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
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“Такая же мера пресечения назначена второму фигуранту”, — уточнили в Министерстве.
Напомним
Печерский суд Киева арестовал полковника полиции Юрия Голубана, которого подозревают в организации массовых беспорядков в Украине.
Источник: УНН
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