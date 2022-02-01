Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,46 -0,3284  EUR: 31,75 -0,2829 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
В Украине в прошлом году выявили более 4 тысяч случаев перевозки детей без автокресел
В Украине в прошлом году выявили более 4 тысяч случаев перевозки детей без автокресел
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
6375

Еще одному фигуранту по делу о массовых беспорядках избрали меру пресечения

Еще одному фигуранту по делу о массовых беспорядках избрали меру пресечения

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Печерский районный суд в Киеве избрал меру пресечения второму фигуранту - подозреваемому в планировании массовых беспорядков на территории Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.

Детали

В МВД подчеркнули, что суд избрал меру пресечения организатору массовых беспорядков в Украине в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Цитата

“Такая же мера пресечения назначена второму фигуранту”, — уточнили в Министерстве.

Напомним

Печерский суд Киева арестовал полковника полиции Юрия Голубана, которого подозревают в организации массовых беспорядков в Украине.

Источник: УНН
Теги: Украина, беспорядки, аресты
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.