В аэропорту Праги прекратили дублировать объявления рейсов в Украину на русском языке

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Аэропорт Праги перестал дублировать объявления при посадке на рейсы в Украину на русском языке. Об этом заявил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис на своей странице в Facebook, информирует УНН.

Детали

Перебийнис рассказал, что во время посадки в пражском аэропорту на рейсы в Украину объявления звучали на чешском, английском и русском языках.

“Признаюсь, что мы уже давно пытались добиться изменения такой практики, поскольку считаем, что логики в дублировании информации на русском нет никакой. Аэропорт нам постоянно отвечал, что это делается по просьбе авиакомпаний, а также из — за заботы о транзитных пассажирах”, — говорится в сообщении.

В посольстве считают, что украинцы могут понять базовые объявления на чешском и английском, а русские через Украину обычно не летают.

“Если же речь идет о транзитных пассажирах-гражданах третьих стран, то здесь, опять же, большинство из них так или иначе должно понимать мировой язык — английский. Другими словами, русский язык в таких ситуациях применяется искусственно, а ее необходимость — явно надумана и преувеличена”, — отметил Перебийнис

Аэропорт им. Вацлава Гавела сообщил посольству, что с 1 февраля все объявления на рейсы в Украину будут звучать только на чешском и английском языках.