Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,32 -0,1375  EUR: 31,89 0,1411 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
В Украине в прошлом году выявили более 4 тысяч случаев перевозки детей без автокресел
В Украине в прошлом году выявили более 4 тысяч случаев перевозки детей без автокресел
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
8790

ФБР призывает не пользоваться мобильными телефонами во время Олимпийских игр 2022

ФБР призывает не пользоваться мобильными телефонами во время Олимпийских игр 2022

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Федеральное бюро расследований США призывает спортсменов и посетителей, направляющихся на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине, временно не пользоваться телефонами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Сообщение со стороны ФБР содержит предупреждение о кибератаках со стороны китайских властей. Также отметили о вредоносном программном обеспечении, кражи данных и установки "инструментов отслеживания" на гаджетах.

Цитата

"ФБР призывает всех спортсменов и посетителей оставлять свои мобильные телефоны дома и использовать временный телефон во время зимних игр", - говорится в сообщении.

Впоследствии добавили, что Национальные олимпийские комитеты некоторых западных стран также рекомендовали не использовать персональные мобильные телефоны. Предупреждение поступило от группы по кибербезопасности Citizen Lab. В январе компания рассмотрела официальное приложение для Олимпиады, которое посетители должны загрузить для целей мониторинга здоровья Covid. В нём обнаружили ошибки шифрования, которые позволяли третьим лицам получить доступ к документам, аудио и другим файлам.

Сам Китай отверг такие замечания и заверил, что никаких кибератак не было и не будет.

Напомним

Как ранее сообщал УНН, накануне Олимпиады: в Пекине обнаружено самое большое с середины 2020 года количество случаев заражения COVID-19.

Источник: УНН
Теги: Китай, Олимпиада-2022
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.