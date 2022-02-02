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Премьер-министр Великобритании посетил Софийский собор

Премьер-министр Великобритании посетил Софийский собор

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сделал запись в книге посетителей Софийского собора. Об этом сообщает УНН со ссылкой Facebook Офиса Президента.

Детали

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который сейчас находится в Украине с рабочим визитом, посетили достопримечательность украинской культуры — Национальный заповедник “София Киевская”.

Цитата

“Лидеры двух государств прослушали рассказ об истории Софийского собора, а также осмотрели мозаики и фрески, которыми украшен интерьер храма”, — сказано в сообщении.

Источник: УНН
Теги: Борис Джонсон, Владимир Зеленский
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