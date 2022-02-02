Бразильский хавбек пополнил состав ФК “Черноморец”

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Представитель элитного дивизиона чемпионата Украины по футболу “Черноморец”, сообщил о подписании бразильского хавбека “Витебска” Вандерсона Мараньяо, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал.

Детали

27-летний опорный полузащитник подписал контракт с одесским клубом на два года.

Вандерсон в Бразилии выступал за: “ЖВ Лидерал”, “Куритибу”, “Андраус”. Ездил в Европу в аренду в шведскую “Эскильстуну” и “Витебск”. За белорусский клуб играет с февраля 2018-го. В сезоне 2021 года забил 5 голов и сделал 1 ассист в 24 матчах чемпионата.

Дополнение

Новичок “моряков” — номинальный опорник, но может сыграть чуть выше в полузащите, как и центрального защитника. Авторитетный ресурс "Transfermarkt" оценил спортсмена в 350 тыс. евро.