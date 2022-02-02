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Правительство Польши одобрило военную поддержку Украине

Правительство Польши одобрило военную поддержку Украине

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Правительство Польши одобрило военную поддержку Украине. Варшава отправит легкие зенитно-ракетные комплексы Piorun. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter министра обороны Польши Мариуша Блащака.

Цитата

“По моей просьбе Совет министров принял постановление о помощи Украине. Предоставим самое современное польское оборудование-переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun и боеприпасы”, — говорится в сообщении.

Источник: УНН
Теги: Украина, Польша
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