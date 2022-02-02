Новости: Общество
2 февраля 2022, 02:25 • Юлиана Росковинская • 6855
Правительство Польши одобрило военную поддержку Украине
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Правительство Польши одобрило военную поддержку Украине. Варшава отправит легкие зенитно-ракетные комплексы Piorun. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter министра обороны Польши Мариуша Блащака.
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“По моей просьбе Совет министров принял постановление о помощи Украине. Предоставим самое современное польское оборудование-переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun и боеприпасы”, — говорится в сообщении.
Dobra wiadomość. Rada Ministrów przyjęła na mój wniosek uchwałę w sprawie pomocy Ukrainie. Przekażemy najnowocześniejszy polski sprzęt - przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe „Piorun” oraz amunicję.pic.twitter.com/H6ueqyA99F— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak)February 1, 2022
Источник: УНН
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