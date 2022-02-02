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Обстрелы президентского дворца в Гвинее-Бисау: виновников обвиняют в госперевороте

Обстрелы президентского дворца в Гвинее-Бисау: виновников обвиняют в госперевороте

КИЕВ. 2 февраля. УНН. В западноафриканской стране Гвинея-Бисау неизвестные совершили обстрел президентского дворца, об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

У здания правительства в западноафриканской стране Гвинее-Бисау, где проходило внеочередное заседание кабинета министров с участием президента, началась стрельба. Местные рынки и банки были закрыты, на улицы города выехали армейские автомобили с военнослужащими. Во время столкновений погибло примерно 6 человек.

Президент страны Умару Сисоку Эмбало заявил, что в стране было совершено "нападение на демократию", но сейчас ситуация находится под контролем и в столицу возвращается спокойствие.

Напомним

Как ранее сообщал УНН, ещё в одной западноафриканской стране Каборе президента Буркина-Фасо удерживают солдаты.

Источник: УНН
Теги: Африка, обстрелы
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