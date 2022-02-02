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Глава Пентагона отправится в Европу, чтобы обсудить российскую эскалацию

Глава Пентагона отправится в Европу, чтобы обсудить российскую эскалацию

КИЕВ. 2 февраля. УНН. В феврале глава Пентагона отправится в Европу. Ллойд Остин обсудит с союзниками по НАТО российскую эскалацию вокруг Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Голос Америки”.

Цитата

“Министр обороны Остин отправится в Европу позднее в этом месяце, чтобы встретиться с союзниками по НАТО в условиях трений с Россией по поводу Украины”, — говорится в сообщении.

Остин примет участие во встрече министров обороны стран НАТО 16-17 февраля.

Напомним

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что наращивание войск РФ на границе с Украиной достигло уровня, который открывает для президента России Владимира Путина полный набор военных возможностей.

Источник: УНН
Теги: Пентагон, переговоры
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