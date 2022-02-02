Баскетболист украинского клуба вошел в символическую сборную месяца Лиги чемпионов

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Американский защитник “Прометея” Ди Джей Кеннеди вошел в символическую сборную Лиги чемпионов ФИБА за январь. Об этом информирует УНН со ссылкой на сайт турнира.

Детали

Игроки команд, которые играли в плей-ин турнира за выход в топ-16 — сформировали символическую сборную.

По итогам плей-ин “Прометей” одолел израильский “Хапоэль” из Иерусалима в трех матчах. Сначала слобожане уступили в Иерусалиме — 70:95. Кеннеди очков не набрал — только по 2 подбора и передачи. Затем слобожане победили в Запорожье — 82:79. Кеннеди там набрал 20 очков, 9 подборов, 2 передачи. И снова в Израиле слобожане победили в решающем поединке — 85:75. Кеннеди набрал 17 очков, 9 подборов, 5 передач.

Кроме того, в символическую пятерку также попал Шермадини из "Тенерифе “Леви Рэндольф из” Остенде", а так Томас Димса и Догуш Оздемироглу.

Напомним

Из-за вспышки простудных заболеваний ближайший поединок топ-16 Лиги чемпионов “Прометей” — “Клуж-Напока” перенесен с 1 февраля на 3 марта.