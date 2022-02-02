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Теннисистка Цуренко назвала собственную спортивную мечту

Теннисистка Цуренко назвала собственную спортивную мечту

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Украинская теннисистка Леся Цуренко (111 в генерации WTA) рассказала в интервью “Tribuna.com”, какой турнир хочет выиграть. Об этом сообщает УНН.

Цитата

Уроженка Киева желает взять трофей на соревнованиях “Большого шлема”, а именно “US Open”.

“Если конкретный, то „US Open“. Нравится он мне очень по покрытию. Американский хард мне всегда заходит”, — заявила Цуренко.

Детали

В 2018 году Цуренко дошла до четвертьфинала US Open, где проиграла Наоми Осаке.

Напомним

Не отдала ни одного сета: австралийка стала победительницей “Australian Open”.

Источник: УНН
Теги: теннис
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