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Путин не имеет права вето на вступление Украины в НАТО - Пентагон

Путин не имеет права вето на вступление Украины в НАТО - Пентагон

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Россия не может применять право вето на решение Украины присоединиться к НАТО, заявил представитель Пентагона Джон Кирби. Об этом говорится на сайте Министерства обороны США, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что решение Украины присоединиться к НАТО — это дело исключительно 30-ти государств-членов Нато и Украины — и “должно зависеть от Украины, с кем она себя ассоциирует”.

Кирби подчеркнул, что Украина продолжает проводить реформы для того, чтобы соответствовать стандартам НАТО, и США помогают ей в этом процессе.

Цитата

“Это не тот случай, когда Путин (президент РФ — ред,) имеет право вето. Это так не работает”, — заявил он.

Напомним

Глава Пентагона отправится в Европу, чтобы обговорить российскую эскалацию.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Украина
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