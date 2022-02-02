Новости: Спорт
2 февраля 2022, 05:59 • Сергей Куркович • 5520
Футбол: один из лидеров сборной Украины восстановился после травмы
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Украинский футболист английского “Манчестер Сити” Александр Зинченко восстановился после травмы, передает УНН со ссылкой на Instagram игрока.
Зинченко уже возобновил тренировки в английском “Манчестер Сити”.
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“Рад снова быть с ребятами”, — подчеркнул футболист в Instagram.
Дополнения
Последний раз Зинченко играл за “горожан” еще 26 декабря в матче против" Лестера“. После этого игрок в заявку команды не попадал.
Контекст
“Манчестер Сити” без Зинченко прервал победную серию в АПЛ.
Источник: УНН
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