Коронавирусной инфекцией в мире заболело более 382 млн человек

КИЕВ. 2 февраля. УНН. По состоянию на утро среды в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболело уже более 382 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.

Общая ситуация

Всего в мире COVID-19 инфицировано 382,041,761 человек, из них выздоровел 301,730,342 человек. Количество умерших возросло до 5,705,320.

“Лидеры” по числу инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (76,516,202), Индия (41,628,075), Бразилия (25,625,133), Франция (19,557,626), Великобритания (17,428,345), Россия (11,986,913), Турция (11,722,483), Италия (11,116,422), Германия (10,079,778) Испания (10,039,126) и Аргентина (8,427,778).

“Лидеры” по количеству летальных случаев

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (913,924), Бразилии (628,132) и Индии (497,996).

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным МИНЗДРАВА, в Украине зафиксировано 4 095 263 случаи коронавирусной болезни COVID-19, из них 100 395 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С тех пор заражение этим вирусом было зафиксировано в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.