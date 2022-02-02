На 2 февраля установлена цена на банковские металлы

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Национальный банк Украины на 2 февраля 2021 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.

Национальный банк Украины по состоянию на утро 2 февраля установил такие цены на банковские металлы за 1 грамм:

Золото — 1643.6077 грн;

Серебро —20.8575 грн;

Платина —949.6304 грн;

Палладий — 2166.2029 грн.

По сравнению с 1 февраля курс золота, серебра и платины вырос, палладия упал:

Золото — +4,224 грн;

Серебро — +0,175 грн;

Платина — +20,795 грн;

Палладий — -19,090 грн.